На границе с Польшей образовались очереди из 520 автомобилей - ГПСУ

В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 70 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 70, в ПП "Краковец - Корчева" - 90 (50 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Рава Русская - Гребенне "- 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.