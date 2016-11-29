На границе с Польшей образовались очереди из 1030 автомобилей

В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 250 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 70 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 150, в ПП "Краковец - Корчева" - 30, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 30, в ПП " Рава-Русская - Гребенне "- 250 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.