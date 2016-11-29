На кордоні з Польщею утворилися черги з 1030 автомобілів

Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 250 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 70 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 150, у ПП “Краковець — Корчова” — 30, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 30, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 250 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.