На границе с Польшей в очередях застряли почти 500 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 6:00 10 января на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 480 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 30 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 40 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, в ПП "Краковец - Корчева" - 140 (60 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж "- 60, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 70 автомобилей.
При этом очередей по состоянию на 6:00 в других пунктах пропуска не зафиксировано.