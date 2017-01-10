На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже півсотні автомобілів

Зокрема, 30 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 40 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 80 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 60, у ПП “Краковець — Корчова” — 140 (60 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 60, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 70 автомобілів.

При цьому черг станом на 6:00 у і нших пунктах пропуску не зафіксовано.