На границе с Польшей в очередях застряли более 1290 тыс. автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 6:00 четверга на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1290 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 300 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 120 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 250 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 140, в ПП "Краковец - Корчева" - 120, в ПП "Грушев - Будомеж" - 180, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 50, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 250 автомобилей.
Также очереди зафиксировано в других пунктах пропуска на западной границе:
Венгрия: "Тиса" - 20 автомобилей;
Румыния: "Порубное" - 20 автомобилей;
Республика Молдова: "Мамалыга-авто" - 10 автомобилей.