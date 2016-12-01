На границе с Польшей в очередях застряли более 1290 тыс. автомобилей

В частности, 300 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 120 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 250 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 140, в ПП "Краковец - Корчева" - 120, в ПП "Грушев - Будомеж" - 180, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 50, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 250 автомобилей.

Также очереди зафиксировано в других пунктах пропуска на западной границе:

Венгрия: "Тиса" - 20 автомобилей;

Румыния: "Порубное" - 20 автомобилей;

Республика Молдова: "Мамалыга-авто" - 10 автомобилей.