На кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1290 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 6:00 середи на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1290 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 300 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 120 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 250 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 140, у ПП “Краковець — Корчова” — 120, у ПП “Грушів — Будомєж” — 180, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 50, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 250 автомобілів.
Також черги зафіксовано в інших пунктах пропуску на західному кордоні:
Угорщина: “Тиса” — 20 автівок;
Румунія: “Порубне” — 20 автівок;
Республіка Молдова: “Мамалига-авто” — 10 автівок.