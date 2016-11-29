На границе с Польшей в очередях застряли 850 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 850 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 220 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 110 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 150, в ПП "Краковец - Корчева" - 50, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 40, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.