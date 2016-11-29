На кордоні з Польщею у чергах застрягли 850 автомобілів - ДПСУ

Зокрема, 220 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 110 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 80 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 150, у ПП "Краковець - Корчова" - 50, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 200 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.