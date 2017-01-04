На границе с Польшей в очередях застряли 780 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 780 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 70 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 200 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 30 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 80 (20 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Грушев - Будомеж" - 120, в ПП "Смильница - Кросценко" - 60, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 100 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужанка - Берегшурань" находилось 10 автомобилей, в ПП "Косино - Барабаш" - 20 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.