На границе с Молдовой задержали мужчину со шпионским оборудованием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пограничники задержали мужчину, который направлялся в Республику Молдова с очками и ручками с вмонтированными минивидеокамерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.
"45-летний гражданин Украины, который направлялся в Республику Молдова, при контроле пытался всячески отвлечь внимание правоохранителей. Углубленный осмотр его вещей дал свой результат - в чемодане мужчины пограничники нашли две пары очков и четыре ручки с вмонтированными минивидеокамерами, а также видеокамеру для скрытого наблюдения с комплектующими элементами", - говорится в сообщении.
Указано, что, по словам мужчины, вещи были приобретены в Интернете, и он за вознаграждение должен был транспортировать их в Республику Молдова.
Сообщается, что курьера и технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, пограничники передали представителям СБУ для установления всех обстоятельств дела.
Напомним, ранее в УНН сообщалось, что СБУ блокировала сбыт шпионских программных средств боевикам "Д / ЛНР".