На границу Украины прибыл Вифлеемский огонь мира

"Скауты мира и украинская делегация "Пласта" получили символический огонь с места рождения Иисуса Христа. В этом году совместно с другими волонтерами пластуны также распространяют символ Мира по всей линии разграничения в зоне АТО на Востоке Украины, в частности в подразделениях Госпогранслужбы. А вчера, в пункте пропуска "Грушев", состоялась торжественная передача Вифлеемского огня Мира органами местной власти Ярославского и Любачовського уезда Польши органам местной власти Яворивского района Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с украинской стороны присутствовали местные представители власти, "Пласта", Римско-католической и УПЦ (КП) церквей и "Украинский женский хор".

Напомним, пластуны передали Порошенко Вифлеемский огонь мира.