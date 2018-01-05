На кордон України прибув Вифлеємський вогонь миру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора до Україні через кордон з Польщею прибув Вифлеємський вогонь миру. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Скаути світу й українська делегація "Пласту" отримали символічний вогонь із місця народження Ісуса Христа. Цього року спільно з іншими волонтерами пластуни також поширюють символ Миру по всій лінії розмежування в зоні АТО на Сході України, зокрема і в підрозділах Держприкордонслужби. А вчора, у пункті пропуску "Грушів", відбулась урочиста передача Вифлеємського вогню Миру органами місцевої влади Ярославського та Любачовського повіту Польщі органам місцевої влади Яворівського району України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з українського боку були присутні місцеві представники влади, "Пласту", Римо-католицької і УПЦ (КП) церков та "Український жіночий хор".
Нагадаємо, пластуни передали Порошенку Вифлеємський вогонь миру.