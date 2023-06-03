В Киевской области аварийные отключения света: больше всего в трех районах

Цитата

"Из-за вчерашнего ухудшения погодных условий в Киевской области произошли аварийные отключения света. Мы уже вернули свет для более 90 тысяч домов. По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных и 35 - частично", – сообщили в компании.

Детали

Поврежденными, как сообщается, остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторные подстанции.

"Больше всего отключений в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах", - отметили в компании.

Ликвидация последствий непогоды, как указано, продолжается.

При этом в Киеве, по сообщению ДТЭК, по состоянию на 19:50 2 июня заживили все дома, обесточенные из-за непогоды в столице.

Дополнение

По данным Минэнерго, из-за непогоды обесточивалось более 90 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

"Из-за непогоды, которая бушевала в северных областях, без электроснабжения полностью остались 11 населенных пунктов в Киевской области, 35 - частично. В Черниговской области обесточены 45 населенных пунктов. Продолжаются восстановительные работы", - отметили в ведомстве.

В Киеве, как сообщается, из-за технологических нарушений, в частности, вызванных предварительным обстрелом, временно обесточивались 36 тысяч потребителей. Уже все заживлены.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 34 населенных пункта.

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

За сутки удалось вернуть свет более 64 тысячам потребителей. Большинство из них – абоненты в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

"Ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии стабильная и контролируемая. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита в системе нет", - подчеркнули в Минэнерго.