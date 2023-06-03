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На Київщині аварійні відключення світла: найбільше у трьох районах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Негода спровокувала аварійні відключення електроенергії у Київській області, повідомляють у ДТЕК, що надає послугу з енергопостачання у регіоні, пише УНН.

На Київщині аварійні відключення світла: найбільше у трьох районах

Цитата

"Через вчорашнє погіршення погодних умов у Київській області відбулися аварійні відключення світла. Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок. Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 - частково", - повідомили у компанії.

Деталі

Пошкодженими, як повідомляється, залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції.

"Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах", - зазначили у компанії.

Ліквідація наслідків негоди, як вказано, триває. 

При цьому у Києві, за повідомленням ДТЕК, станом на 19:50 2 червня заживили всі будинки, що знеструмлювались через негоду в столиці.

Доповнення

За даними Міненерго, через негоду знеструмлювалися понад 90 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

"Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 – частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи", - вказали у відомстві.

У Києві, як повідомляється, через технологічні порушення, зокрема, викликані попереднім обстрілом, тимчасово знеструмлювалися 36 тисяч споживачів. Наразі всі заживлені.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

"Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає", - наголосили у Міненерго.

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