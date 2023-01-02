На Киев ночью шли 40 дронов-камикадзе, все уничтожили - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Киев ночью российские войска атаковали 40 дронами-камикадзе, все они уничтожены. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
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"По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 - в Киевской области и 22 дрона - над столицей", - сообщил Кличко.
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