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14:16 • 15987 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 36813 просмотра

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На Киев ночью шли 40 дронов-камикадзе, все уничтожили - Кличко

На Киев ночью шли 40 дронов-камикадзе, все уничтожили - Кличко

Киев • УНН

 • 1432052 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Киев ночью российские войска атаковали 40 дронами-камикадзе, все они уничтожены. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 - в Киевской области и 22 дрона - над столицей", - сообщил Кличко.

Дополнение

Над Украиной за ночь сбили 39 "Шахедов", по данным ВС ВСУ.

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