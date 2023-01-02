На Киев ночью шли 40 дронов-камикадзе, все уничтожили - Кличко

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"По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев. 15 уничтожили над соседними областями, 3 - в Киевской области и 22 дрона - над столицей", - сообщил Кличко.

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Над Украиной за ночь сбили 39 "Шахедов", по данным ВС ВСУ.