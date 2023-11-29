На Киевском направлении мобильные группы уничтожили вражеский ''шахед''
Киев • УНН
Украинские военные на Киевском направлении сбили вражеский беспилотник "шахед" во время ночного налета.
Мобильные огневые группы, несущие круглосуточное дежурство в Северной операционной зоне с вечера вторника, 28 ноября до полуночи среды, 29 ноября, сбили один вражеский беспилотник. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, передает УНН.
В период с 18.38 28.11. по 00.34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Shahed'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БпЛА
В целом, по данным Воздушных Сил, во время ночного нападения все вражеские дроны, а именно - 21 БПЛА - были сбиты.
На Киевском направлении мобильные группы уничтожили вражеский ''шахед''
Украинские военные на Киевском направлении сбили вражеский беспилотник "шахед" во время ночного налета.
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