На Киевском направлении мобильные группы уничтожили вражеский ''шахед''

Мобильные огневые группы, несущие круглосуточное дежурство в Северной операционной зоне с вечера вторника, 28 ноября до полуночи среды, 29 ноября, сбили один вражеский беспилотник. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, передает УНН.

В период с 18.38 28.11. по 00.34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Shahed'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БпЛА написал Наев.

В целом, по данным Воздушных Сил, во время ночного нападения все вражеские дроны, а именно - 21 БПЛА - были сбиты.