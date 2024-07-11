Полицейские офицеры обнаружили у жителя Вишневого в Киевской области корпус ручной гранаты Ф-1. Пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении жителю Киевщины, который переносил корпус ручной гранаты Ф-1 и запал УЗРГМ.

Во время патрулирования села Святопетровское, полицейские офицеры общины обнаружили у 28-летнего жителя Вишневого предмет, похожий на гранату с запалом. Взрывотехники изъяли опасный предмет. Как в дальнейшем показала экспертиза, мужчина переносил корпус ручной гранаты Ф-1 и запал УЗРГМ.

Мужчина объяснил следователям Бучанского управления полиции, что находку обнаружил накануне вблизи одного из жилых комплексов города Вишневое и решил взять себе. К счастью, в результате неосторожных действий фигуранта никто не пострадал.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 263 УКУ), сообщили злоумышленнику о подозрении.

Напомним,

34-летний мужчина погиб от взрыва гранаты Ф-1 возле жилого дома на улице Пасечной во Львове.