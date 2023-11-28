На Киевщине прогремели взрывы: силы ПВО работали по вражеским БпЛА

В Киевской области силы ПВО работали по БпЛА в воздушном пространстве, передает УНН.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - сообщили в Киевской ОГА.

Жителей Киевщины призвали соблюдать информационную тишину - "не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: зафиксировано движение нескольких групп вражеских ударных БпЛА