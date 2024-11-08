На Киевщине обновили оборудование реабилитационного центра для ветеранов при поддержке программы «МХП Поруч»

В Фастове Киевской области, при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч" закупили новое оборудование в реабилитационный центр для ветеранов "Родина 4.5.0", передает УНН.

Детали

Реабилитационный центр для ветеранов "Родина 4.5.0" - победитель конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина" от Благотворительного фонда "МХП-Громаде". В рамках которого был закуплен реабилитационный тренажер Бубновского, который помогает восстанавливать мышечные ощущения травмированных частей тела. Также в центр приобрели спин-байк - оборудование, предназначенное для разминки нижних конечностей и кардиотренировки.

Программа "МХП Поруч" - это, прежде всего, помощь военным, ветеранам, их семьям. Это реабилитация, возвращение наших ветеранов в жизнь, в общество. Ветераны должны понимать, что мы их ждем. И будем помогать всем, чем можем - комментирует координатор по взаимодействию с военными и ветеранами МХП Сергей Стрильчук.

По словам представителей центра "Родина 4.5.0", кроме реабилитации, помогают решать ветеранам и их семьям правовые вопросы.

Можем проконсультировать и помочь. Пакеты документов собираем и переадресовываем в городской совет. Мы помогаем ветеранам. Им не нужно бегать по кабинетам: пришел и тут все оформил - говорит руководитель ОО «Семья 4.5.0» Иван Бабич.

Известно, что в украинских громадах растет количество инфраструктуры, направленной на поддержку ветеранов и их семей. Как отметили представители Благотворительного Фонда "МХП Громаде", сейчас развитие таких центров в громадах только стартует. Фонд планирует развивать это направление поддержки.

Добавим

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

В мае 2023-го компания запустила программу "МХП Поруч" для поддержки военных, ветеранов и их семей. А уже осенью 2023-го в рамках этой программы начал работу Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого непосредственно общаются с защитниками и их членами семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение и всю необходимую поддержку.