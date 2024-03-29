В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

Киевская область ночью подверглась массированной комбинированной ракетно-дроновой атаке со стороны российских войск, работали силы ПВО, есть сбития, но обломки повредили 2 частных дома в одной из громад и забор и дорогу - в другой. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в пятницу, пишет УНН.

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"Еще одна неспокойная ночь для нашей области. Враг нанес комбинированную массированную атаку, применяя ракеты и дроны. Тревогу объявляли трижды и она продолжалась почти всю ночь", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в области работали силы ПВО. "Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Жертв и пострадавших от атаки нет", - отметил глава ОВА.

"В нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей. Так, в одной из территориальных громад в результате падения обломков повреждены 2 частных дома. В них посечены стены, вылетели окна, повреждена кровля. Вся необходимая помощь уже оказывается на местах. В другой громаде обломками поврежден забор и асфальтированная дорога", - сообщил Кравченко.

Работа по фиксации последствий атаки врага, по его словам, продолжается.

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