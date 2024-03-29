В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  159521 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  117758 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  120156 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  148381 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  141845 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144427 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152817 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127456 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140145 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126747 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  539204 просмотра

В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

Киевская область подверглась массированной комбинированной ракетно-беспилотной атаке со стороны противника ночью, силы ПВО сбили цели, но обломки повредили некоторые жилые районы.

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В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

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Два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов около 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых

В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА

Прошлой ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Украине, в том числе на Прикарпатье, но силы противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели.

Война •   •  9883 просмотра
В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА

Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников "Шахед" и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и беспилотной атаки 29 марта 2024 года.

Война •   •  15096 просмотра
Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99

Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

Ночью российские войска атаковали и серьезно повредили оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК. Ранен один энергетик.

Война •   •  17906 просмотра
Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

В Днепропетровской области за ночь уничтожили 12 дронов и 12 ракет - ОВА

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 воздушные цели, в том числе 12 ракет и 12 беспилотников, над Днепропетровской областью в течение ночи и рано утром в нескольких районах.

Война •   •  15823 просмотра
В Днепропетровской области за ночь уничтожили 12 дронов и 12 ракет - ОВА

В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников и крылатую ракету над Черкасской областью, но ночью в результате ракетных обстрелов было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

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В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА

Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА

В Винницкой области во время вражеского обстрела было попадание в частный дом, но обошлось без жертв.

Война •   •  23628 просмотра
Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко

Во время ночной атаки с использованием беспилотников и ракет россияне нанесли удары по объектам электроэнергетики в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Война •   •  27176 просмотра
Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко

На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые

Несколько энергетических объектов были повреждены и несколько человек получили ранения в результате ночной атаки российского беспилотника на Днепропетровскую область Украины.

Общество •   •  26615 просмотра
На Днепропетровщине повреждены несколько энергетических объектов, есть раненые