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На Киевщине благодаря грантам уже работает почти 100 ветеранских бизнесов: как государство помогает

Киев  •  УНН

 • 3010 просмотра

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В Киевской области функционирует 98 бизнесов, основанных ветеранами благодаря грантовой программе. Для ветеранов доступно более 2600 вакансий и 8 образовательных пространств для переподготовки.

В Киевской области уже работает 98 ветеранских бизнесов, начатых благодаря программе "гранты для ветеранов и членов их семей", передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

На Киевщине продолжаются совместные совещания с бизнесом в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским платформы "Диалог власти и бизнеса".

Сегодня состоялась уже седьмая встреча, которая была посвящена теме поддержки реинтеграции ветеранов в профессиональную деятельность и возможностям сотрудничества в этом вопросе бизнеса с региональными властями и громадами. 

В мероприятии принял участие начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, представители Министерства по делам ветеранов, областного центра занятости, ветераны и работодатели.

Обеспечение ветеранов и ветеранов работой или помощь в открытии собственного дела – приоритет для Киевской области.

Так, в регионе уже работает 98 ветеранских бизнесов, начатых благодаря программе "гранты для ветеранов и членов их семей". Ветераны-предприниматели разрабатывают онлайн сервисы по созданию чат-ботов, предоставляют услуги по монтажу солнечных электростанций, создают теплицы, выращивают зелень, открывают кафе и образовательные заведения.

На Киевщине сейчас проживает 80 276 ветеранов войны и членов семей погибших, из них ветеранов со статусом УБД – 53689 человек.

По состоянию на сегодня, в базе службы занятости имеется более 2600 вакансий для ветеранов, поэтому на Киевщине активно разрабатывают механизмы трудоустройства ветеранов и ветеранов и готовы при необходимости обеспечивать сопровождение от предпринимателей и власти на всех этапах.

Кроме того, на Киевщине будут созданы 8 образовательных ветеранских пространств для проведения курсов переквалификации для ветеранов войны. Такие пространства откроются на базе учреждений профессионально-технического образования и будут предлагать менторские программы для ветеранов войны и членов их семей, в частности, по обучению написанию грантов и содействию трудоустройству или переквалификации.

Важно, что для усиления возможности участия бизнеса в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в Киевской области реализуется совместный проект с Фондом развития предпринимательства – "дополнительное возмещение части процентов до уровня 0% годовых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства". В частности, включены критерии рейтингового отбора субъектов ММСП, трудоустроивших участников боевых действий. Это станет большим стимулом трудоустройства ветеранов войны. Благодаря таким нововведениям уже трудоустроено около 30 участников боевых действий.

"Сегодня в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса" мы презентовали и успешные кейсы трудоустройства ветеранов на Киевщине. И эти приборы показывают, что интеграция ветеранов взаимовыгодна для всех сторон и мотивируют и вдохновляют предприятия создавать новые возможности для трудоустройства. Я благодарю тех бизнесов, которые уже приняли в свои коллективы наших защитников и уверен, что после сегодняшней нашей встречи статистика будет только расти", – подчеркнул Руслан Кравченко. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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