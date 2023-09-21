В Хмельницкой области утром работала ПВО, из-за падения обломка вражеской ракеты есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в области были слышны взрывы, работало ПВО, попаданий не зафиксировано. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Детали
Сегодня утром на Хмельнитчине работали силы ПВО по вражеским целям.
В результате атаки армии рф попаданий в объекты области не зафиксировано.
Вместе с тем, в результате падения обломка ракеты в одном из сел области повреждена летняя кухня дома. Кроме того, повреждено стекло автомобиля.
Пострадавших нет, отметил Тюрин.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что утром в Хмельницком были слышны взрывы.