На Хмельниччині вранці працювала ППО, через падіння уламку ворожої ракети є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в області було чутно вибухи, працювало ППО, влучань не зафіксовано. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Деталі
Сьогодні вранці на Хмельниччині працювали сили ППО по ворожим цілям.
Внаслідок атаки армії рф влучань в об'єкти області не зафіксовано.
Разом з тим, внаслідок падіння уламку ракети в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку. Крім того, пошкоджене скло автомобіля.
Потерпілих немає, зазначив Тюрін.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що вранці у Хмельницькому було чутно вибухи.