На Хмельниччині вранці працювала ППО, через падіння уламку ворожої ракети є пошкодження

Деталі

Сьогодні вранці на Хмельниччині працювали сили ППО по ворожим цілям.

Внаслідок атаки армії рф влучань в об'єкти області не зафіксовано.

Разом з тим, внаслідок падіння уламку ракети в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку. Крім того, пошкоджене скло автомобіля.

Потерпілих немає, зазначив Тюрін.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що вранці у Хмельницькому було чутно вибухи.