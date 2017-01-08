В Хмельницкой области временно перекрыли движение по трассе государственного значения
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. В связи со значительным ухудшением погодных условий, Службой автодорог Хмельницкой области принято решение перекрыть движение по автотрассе Ярмоленцы-Каменец-Подольский с 12:00 8 января 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту УНН в полиции области.
О восстановлении движения на этом участке трассы государственного значения будет сообщено отдельно.
Напомним, движение по автодорогам на территории Николаевской области полностью восстановлено .