На Хмельниччині тимчасово перекрили рух трасою державного значення
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов, Службою автодоріг Хмельниччини прийнято рішення перекрити рух автотрасою Ярмоленці—Кам’янець-Подільський з 12:00 8 січня 2017 року. Про це повідомили кореспонденту УНН в поліції області.
Про відновлення руху на цій ділянці траси державного значення буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, рух автодорогами на території Миколаївської області повністю відновлено.