В Хмельницкой области ликвидировано нелегальный канал международной телефонной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Хмельницкой области сотрудники киберполиции ликвидировали нелегальный канал международной мобильной связи. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Группа лиц с помощью специализированного телекоммуникационного оборудования выдавала международные разговоры по месту (так называемого "рефайла"). Полицейские разоблачили в преступной деятельности трех жителей Хмельницкой области, которые успели таким образом обогатиться на 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работники отдела противодействия киберпреступности в Хмельницкой области совместно с работниками следственного управления полиции Хмельницкой области, разоблачили группу из трех человек, которые незаконно вмешались в работу электросетей операторов сотовой связи.
Злоумышленники с помощью специального оборудования принимали входящий международный телефонный трафик и перенаправили его во внутреннюю телекоммуникационную сеть мобильных операторов Украины. Для осуществления своей преступной деятельности они использовали всемирную сеть Интернет, специализированное телекоммуникационное оборудование и сим-карты национальных мобильных операторов.
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Так, злоумышленники предоставляли услуги международной SIP-телефонии, нарушая установленный порядок маршрутизации международного трафика. По предварительной информации, таким образом в течение шести месяцев злоумышленники нанесли ущерб мобильным операторам почти 50 тыс. гривен.
Полицейские провели четыре санкционированные обыски в местах Хмельницкой области и Каменец-Подольский. По результатам проведенных следственных действий изъято персональные компьютеры, USB-хабы, GSM модемы и более 300 SIM-карт отечественных операторов мобильной связи. Поскольку международный телефонный трафик направлялся через Интернет, специальные устройства обеспечивали его маршрутизацию вне международными центрами коммутации и выдавали его по месту телефонные разговоры, подменяя оригинальный номер абонента.
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Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства. За такие действия участникам преступной группы грозит до шести лет заключения.