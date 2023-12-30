На Херсонщине усиливают безопасность, мужчин призывного возраста обязали носить при себе удостоверение личности

Совет обороны Херсонщины обязали мужчин призывного возраста иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их необходимо будет предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Совместно с военными на Совете обороны Херсонщины приняли ряд решений для усиления безопасности в нашем регионе. Обсудили вопросы обустройства защитных рубежей. К сожалению, не все понимают важность этой работы и специально или ненароком подрывают обороноспособность области - сообщил Прокудин.

Также согласно распоряжению коменданта области, мужчины призывного возраста, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. И их необходимо предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП.

"Также увеличиваем количество мобильных бетонных укрытий, чтобы защитить наших людей от атак российских террористов", - добавил Прокудин.

Кроме того, совет обороны запретил проведение мероприятий в праздничные дни и массового скопления людей.

Напомним

Российская армия за прошедшие сутки 108 раз обстреляла Херсонщину. Попала в гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне. Ранены пять человек.