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На Херсонщине усиливают безопасность, мужчин призывного возраста обязали носить при себе удостоверение личности

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 13:10  •  17546 просмотра

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В Херсонской области усилены меры безопасности; мужчины призывного возраста должны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию.

Совет обороны Херсонщины обязали мужчин призывного возраста иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их необходимо будет предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Совместно с военными на Совете обороны Херсонщины приняли ряд решений для усиления безопасности в нашем регионе. Обсудили вопросы обустройства защитных рубежей. К сожалению, не все понимают важность этой работы и специально или ненароком подрывают обороноспособность области 

- сообщил Прокудин.

Также согласно распоряжению коменданта области, мужчины призывного возраста, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. И их необходимо предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП.

"Также увеличиваем количество мобильных бетонных укрытий, чтобы защитить наших людей от атак российских террористов", - добавил Прокудин.

Кроме того, совет обороны запретил проведение мероприятий в праздничные дни и массового скопления людей.

Напомним

Российская армия за прошедшие сутки 108 раз обстреляла Херсонщину. Попала в гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне. Ранены пять человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

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