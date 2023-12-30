На Херсонщине усиливают безопасность, мужчин призывного возраста обязали носить при себе удостоверение личности
Киев • УНН
В Херсонской области усилены меры безопасности; мужчины призывного возраста должны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию.
Совет обороны Херсонщины обязали мужчин призывного возраста иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их необходимо будет предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Совместно с военными на Совете обороны Херсонщины приняли ряд решений для усиления безопасности в нашем регионе. Обсудили вопросы обустройства защитных рубежей. К сожалению, не все понимают важность этой работы и специально или ненароком подрывают обороноспособность области
Также согласно распоряжению коменданта области, мужчины призывного возраста, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. И их необходимо предъявлять по просьбе правоохранителей и работников ТЦК и СП.
"Также увеличиваем количество мобильных бетонных укрытий, чтобы защитить наших людей от атак российских террористов", - добавил Прокудин.
Кроме того, совет обороны запретил проведение мероприятий в праздничные дни и массового скопления людей.
Напомним
Российская армия за прошедшие сутки 108 раз обстреляла Херсонщину. Попала в гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне. Ранены пять человек.
На Херсонщине усиливают безопасность, мужчин призывного возраста обязали носить при себе удостоверение личности
В Херсонской области усилены меры безопасности; мужчины призывного возраста должны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию.
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