В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона
Киев • УНН
В Херсонской области житель Змиевки обратился в больницу после ночной атаки российского БпЛА. 67-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ожоги рук в результате сброса взрывчатки с дрона.
В Херсонской области житель Змиевки обратился в больницу после ночной атаки вражеского дрона, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в среду, пишет УНН.
В больницу обратился житель Змиевки, который пострадал из-за атаки российского БпЛА вчера ночью. В результате сброса взрывчатки с дрона 67-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ожоги рук
Как указано, мужчине оказывают необходимую медпомощь.
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