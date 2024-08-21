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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

В Херсонской области ночью мужчина пострадал от вражеской атаки дрона

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 08:22  •  10533 просмотра

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В Херсонской области житель Змиевки обратился в больницу после ночной атаки российского БпЛА. 67-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ожоги рук в результате сброса взрывчатки с дрона.

В Херсонской области житель Змиевки обратился в больницу после ночной атаки вражеского дрона, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в среду, пишет УНН.

В больницу обратился житель Змиевки, который пострадал из-за атаки российского БпЛА вчера ночью. В результате сброса взрывчатки с дрона 67-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ожоги рук

- сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, мужчине оказывают необходимую медпомощь.

На Херсонщині росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, є загиблий і 15 поранених21 августа 2024, 05:59 • 16771 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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