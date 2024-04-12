На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  50453 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  134760 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160353 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139427 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134197 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117650 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100302 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

В Херсонской области рыбаки подорвались на российской мине возле реки между селами Бобровый Кут и Калиновское, в результате чего у мужчины взрывная травма, ампутация голени, а женщина получила осколочные ранения.

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На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Киева был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своего знакомого во время пьяного политического спора и похищение его вещей.

Киев •   •  12998 просмотра
Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

россия перебрасывает войска из своего тихоокеанского флота и 11-й армии впс и ппо для компенсации потерь и формирования новых воинских частей в войне против Украины.

Война •   •  17697 просмотра
ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

США работают с партнерами для предоставления Украине дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты ее энергетических объектов от российских атак, подчеркивая при этом важность одобрения Конгрессом большего финансирования на эти цели.

Война •   •  17799 просмотра
США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Сотрудники украинской милиции, которые доставляли помощь жителям Макеевки Луганской области, попали под обстрел российских войск во время раздачи продуктов питания и строительных материалов.

Общество •   •  16354 просмотра
Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

В одной из исправительных колоний Житомирской области агент фсб вербовал заключенных для помощи российским диверсионным группам на севере Украины.

Война •   •  14886 просмотра
На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии предлагает признать московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии из-за поддержки войны россии против Украины.

Новости Мира •   •  14898 просмотра
МВД Эстонии предложило признать московский патриархат террористической организацией

В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Четыре беспилотника ночью атаковали новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в ростовской области россии, один из них упал на территории завода.

Новости Мира •   •  14597 просмотра
В россии ночью дроны атаковали новошахтинский НПЗ - росСМИ

Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

56-летний мужчина умер в больнице, увеличив количество жертв российских обстрелов Одесской области 10 апреля до шести.

Война •   •  14799 просмотра
Количество жертв атаки рф на Одесскую область возросло до 6

россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый

46-летний житель Красногоровки получил ранения и 39 гражданских объектов были повреждены в результате российских обстрелов 12 населенных пунктов в Донецкой области.

Война •   •  14738 просмотра
россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый