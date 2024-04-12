На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

Между селами Бобровый Кут и Калиновское Херсонской области, вблизи реки рыбак наткнулся на мину, которая сдетонировала. Также осколочные ранения получила женщина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Происшествие случилось между селами Бобровый Кут и Калиновское. Вблизи реки рыбак наткнулся на мину, которая сдетонировала, - говорится в сообщении.

Детали

В больницу в тяжелом состоянии доставили 38-летнего мужчину. У него - взрывная травма, ампутация голени и осколочные ранения плеча.

Также осколочные ранения получила женщина. Ориентировочно, ей 40 лет.

Лесополосы, поля, водоемы - опасные места, ведь могут быть заминированными. Воздержитесь от посещения территорий, на которых еще не работали саперы. Берегите себя! - подчеркнул Прокудин.

Напомним

В селе Красный Маяк Херсонской области в результате взрыва российской мины погиб один человек, а еще один 38-летний пострадавший, которого госпитализировали, получил травматическую ампутацию ног.