В Херсонской области уничтожили два российских командных пункта: один - в Чернобаевке

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожен склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке, а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенном и еще один склад с боеприпасами в Благодатном", - сообщили в ОК "Юг" в Facеbook.

Детали

Вместе с тем, как отмечается, подтверждены потери врага в количестве 23 рашистов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага дознаются.

При этом в Черном море наготове у рф четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами “Калибр”, "как сосредоточенное напоминание о притяжении врага к символизму и значимым датам", отметили в ОК "Юг".