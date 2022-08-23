На Херсонщині знищили два російських командних пункти: один - у Чорнобаївці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські захисники знищили два командних пункти російських окупантів на Херсонщині - у Чорнобаївці та Нововоскресенському, а також два склади з боєприпасами, повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - повідомили в ОК "Південь" у Facеbook.
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Разом з тим, як зазначається, підтверджено втрати ворога в кількості 23 рашистів, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
При цьому у Чорному морі напоготові у рф чотири ракетоносія, споряджені 28 ракетами “Калібр”, "як зосереджене нагадування про тяжіння ворога до символізму і значущих дат", зауважили в ОК "Південь".