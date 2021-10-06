На Херсонщине зафиксировали 486 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На Херсонщине за 6 октября зафиксировано 486 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1426 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 2061 ПЦР-исследования, 259 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1393 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 486 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 260 женщин и 226 мужчин. Среди них 61 ребенок и 9 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “428 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 58 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли 6 человек, когда выздоровели 202 человека.
“Поэтому сейчас в области 44 725 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 38 327 человек победили недуг;
— 4972 человека инфицированы COVID-19;
— 1426 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 482 518 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 526 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.