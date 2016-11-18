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На Херсонщине в ноябре обнаружили 31 нeлeгaльнoгo мигpaнтa

На Херсонщине в ноябре обнаружили 31 нeлeгaльнoгo мигpaнтa

Киев • УНН

 • 9255 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Зa результатам проверок в Херсонской области выявлено 31 нелегального мигранта, в отношении которых принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Среди нарушителей - граждане Pocийcькoи Фeдepaции, Алжира, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Португалии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГMC Украины в Херсонской области.

В Херсонской области  в течение ноября проводятся целевые профилактические мероприятия под условным названием «Мигрант». Сотрудники миграционной службы, совместно с Управлением патрульной полиции Херсонщины, Главным Управлением национальной полиции, Управлением Службы безопасности, в сотрудничестве с Херсонским пограничным отрядом осуществили проверку соблюдения иностранцами правил пребывания на территории Украины.

 В ходе практического этапа мероприятия, который начался 7 ноября, специалисты тщательно проверили вокзалы и автостанции, учебные заведения, рынки, общежития и гостиницы.

По результатам проверок в Херсонской области выявлено 31 нелегального мигранта, в отношении которых принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Среди нарушителей - граждане Российской Федерации, Алжира, Армении , Азербайджана, Узбекистана, Португалии.

В целом составлено 88 административных протоколов, наложено штрафов на сумму свыше 40 тысяч гривен.

Сейчас активно продолжается работа по противодействию незаконной миграции в области и принимаются возможные меры борьбы с нелегальными мигрантами в соответствии с законодательством.

Напомним, как сообщал УНН, семь нелегальных иммигрантов "выдворят" с Ровенщины .

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