В Донетцкой области россияне проводят поиск и задержку отступивших с Харьковского направления военных - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих, передает УНН ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Детали
Как особенность, отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий.
Ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь.
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