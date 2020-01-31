В Херсонской области арестовали мужчину, который в нетрезвом состоянии изнасиловал 14-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Херсонской области отправили в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девушки в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.
"Инцидент произошел в съемной квартире в городе Новая Каховка в Херсонской области. Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении 14-летней девочки действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Правоохранители мужчину задержали. Ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).
Относительно фигуранта пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
Напомним, в Харьковской области суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы.