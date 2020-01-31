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В Херсонской области арестовали мужчину, который в нетрезвом состоянии изнасиловал 14-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 16896 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Херсонской области отправили в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней девушки в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

В Херсонской области арестовали мужчину, который в нетрезвом состоянии изнасиловал 14-летнюю девушку

"Инцидент произошел в съемной квартире в городе Новая Каховка в Херсонской области. Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении 14-летней девочки действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Правоохранители мужчину задержали. Ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

Относительно фигуранта пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Харьковской области суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы.

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