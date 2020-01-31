На Херсонщині арештували чоловіка, який у нетверезому стані зґвалтував 14-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Херсонщині відправили до СІЗО чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річної дівчини у стані алкогольного сп’яніння в орендованій квартирі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.
"Інцидент стався в орендованій квартирі в місті Нова Каховка, що на Херсонщині. Установлено, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив відносно 14 - річної дівчинки дії сексуального характеру", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці чоловіка затримали. Йому було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).
Відносно фігуранта наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
Нагадаємо, на Харківщині суд відправив у СІЗО чоловіка, який підозрюється у зґвалтування школярки.