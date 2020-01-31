На Харківщині арештували підозрюваного у зґвалтуванні школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Харківщині суд відправив у СІЗО чоловіка, який підозрюється у зґвалтування школярки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина, який зґвалтував малолітню дівчинку та спричинив їй тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 КК України)", - сказано у повідомленні.
Начальник відділу прокуратури Валерій Лялюк надав інформацію, що під час досудового розслідування встановлено: у вересні 2019 року 34-річний харків’янин здійснив напад на малолітню дівчину, яка поверталася зі школи, і, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.
Правоохоронними органами упродовж доби особу злочинця встановлено та застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчим шляхом вина підозрюваного була доказана у повному обсязі.
Наразі обвинувальний акт стосовно 34-річного харків’янина направлено до суду для розгляду по суті за ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди). Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.
Нагадаємо, до 15 років ув’язнення засудили жителя Краматорська, який викрав, розбещував та катував 12-річну дитину.