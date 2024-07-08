В поселке Липцы на Харьковщине рядом с местом проживания 62-летний гражданский мужчина получил травмы в результате взрыва дрона. Его доставили в харьковскую больницу, состояние его здоровья врачи оценивают как среднее. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

8 июля в 07:30 возле Травянского водохранилища в поселке Липцы рядом с местом проживания 62-летний гражданский мужчина получил травмы в результате взрыва дрона. С взрывными ранениями его доставили в харьковскую больницу. Состояние его здоровья врачи оценивают как среднее, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отметили, что по фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

По состоянию на 15:00 в результате утренней массированной атаки на Украину известно о 28 погибших и 112 раненых в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.