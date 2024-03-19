На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

В Изюмском районе Харьковщины во время проведения весенне-полевых работ на мине подорвался трактор местной агрофирмы. Механизатор получил травмы, сообщили в Харьковский ОВА, передает УНН.

Детали

"Чрезвычайное происшествие произошло в Барвенковской территориальной громаде на поле между селами Федоровка и Надеждовка. В результате подрыва техники на мине, механизатор получил травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло во время проведения весенне-полевых работ.

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