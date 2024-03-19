На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  66956 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  104145 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  166069 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  139932 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133513 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132099 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191763 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191007 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187786 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170706 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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18 марта 2024, 13:13  •  154460 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  298262 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  314042 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  383045 просмотра

На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.

Война •   •  11931 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.

Война •   •  11405 просмотра
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

Киев и штат Вашингтон создадут бизнес-платформу для содействия экономическому сотрудничеству, что позволит производителям из обоих регионов продвигать свою продукцию и расширять торговлю.

Экономика •   •  10882 просмотра
Это будет бизнес-площадка для украинских и американских производителей: Киевщина и штат Вашингтон создадут онлайн-платформу

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

Войска рф атаковали город Белополье в Сумской области, повредив объекты критической инфраструктуры и жилые дома, что повлекло потенциальные проблемы с водоснабжением и интернет-связью.

Война •   •  9845 просмотра
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением

В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

Российский беспилотник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсонской области, в результате чего пострадали супруги.

Война •   •  10486 просмотра
В результате удара рф по гражданской машине на Херсонщине пострадали супруги

МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф

МОК настойчиво призывает спортсменов не участвовать в Играх дружбы, организованных россией. Назвав это циничной попыткой политизации спорта и нарушением Олимпийской хартии и резолюций ООН.

спорт •   •  11362 просмотра
МОК призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", которые организовывает рф

В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", подстрекательство, измену и шпионаж, который может быть использованы для борьбы с идеей о независимости Гонконга.

Новости Мира •   •  8609 просмотра
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

На временно оккупированных территориях противник запретил личному составу общаться с местными жителями, если это не предусмотрено служебными обязанностями, из-за большого количества информации, которую местные жители передают Вооруженным силам Украины, что свидетельствует о неподконтрольности и временном присутствии оккупантов.

Война •   •  10178 просмотра
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Финляндия выделяет 30 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  10062 просмотра
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого

Контактная группа под председательством министра обороны США Ллойда Остина продолжает полным ходом работать над предоставлением Украине возможностей, необходимых для противостояния российской агрессии, о чем было заявлено во время 20-й встречи в Рамштайнском формате.

Война •   •  10420 просмотра
"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого