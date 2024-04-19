На Харьковщине СБУ разоблачила работников стратегического завода, которые хотели продать россии секретную документацию

На Харьковщине украинские правоохранители провели спецоперацию в ходе которой нейтрализовано вражескую агентурную группу, которая пыталась передать в Россию тайную документацию с местного стратегического завода. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, россиян интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним.

Как установило расследование, руководителем агентурной группы российской разведки был житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода. Также среди задержанных - глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъята техническая документация, телефоны, ноутбуки, планшеты и флеш-носители с доказательствами преступлений.

Кроме того, у организатора агентурной группы обнаружено более 5 млн в гривневом эквиваленте, которые он предположительно получил за сотрудничество с РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности российской агентуры.

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене

Дополнение

В СБУ объяснили, что изделия, которыми интересовались российские спецслужбы изготавливаются в РФ, а до начала российской агрессии против Украины они бесперебойно закупались на Харьковском предприятии.

Имеющиеся в России агрегаты почти исчерпали свой ресурс и остро нуждаются в замене или капитальном ремонте.

Поэтому научно-технические достижения нашего государства нужны были агрессору для обеспечения непрерывной работы паровых установок на объектах "Росатома". Также - для модернизации российских ТЭС и ГЭС, чтобы продолжить бесперебойные поставки электричества, в том числе на заводы военно-промышленного комплекса рф - отмечают в СБУ.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.