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На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"

На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"

Киев  •  УНН

17 апреля 2024, 15:16  •  1327 просмотра

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Мужчина задушил жену на глазах у их 5-летнего сына в селе Малые Феськи Харьковской области, инсценировав это как "изнасилование", и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

В с. Малые Феськи Золочевской общины на Харьковщине мужчина на глазах у пятилетнего сына задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование". Его признали виновным и назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 37-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Это максимальная санкция за указанное преступление,

- говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры доказали, что в с. Малые Феськи Золочевской общины вечером 26 октября 2018 года мужчина находился дома вместе со своей женой и 5-летним сыном.

Во время конфликта женщина сказала, что устала от постоянных скандалов и добавила, что уйдет от мужа. В это время он повалил жену на диван, сел сверху и задушил.

Как отец убивает мать, наблюдал их маленький сын. Мальчик плакал и просил остановиться. Затем мужчина встал с кровати и вышел на улицу, обдумывая возможные варианты сокрытия совершенного им убийства. Он пошел к своему другу, который жил по соседству, рассказал ему всю правду и "попросил помочь,

- рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчины вернулись в дом, взяли тело женщины и пошли на территорию заброшенного предприятия. Обвиняемый полностью раздел женщину, разорвал ее вещи, сделав инсценировку "изнасилования".

Своему другу убийца отдал части телефона погибшей жены и попросил его выбросить их, что товарищ и сделал. На следующий день убийца позвонил родителям жены и сказал, что она не вернулась домой с работы. Однако он не учел того факта, что в эти дни была не ее смена.

В судебном заседании злоумышленник свою вину не признал и добавил, что "дело сфабриковано против него". Его друг ранее признался в содеянном, его признали виновным по факту сокрытия преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Напомним

Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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