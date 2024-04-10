В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

В результате атак российских войск в Харьковской области сегодня погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека получили ранения, в частности враг с дрона сбросил взрывчатку на автобус, повредил гражданскую инфраструктуру, сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Оккупанты бьют по Харьковской области: погиб ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали - написал Клименко в Telegram.

Министр указал, что враг атаковал поселок Липцы. "Повреждены помещения аптеки и магазина, ранена 34-летняя женщина. Из-под завалов спасатели освободили 16-летнего юношу. 14-летняя девушка и еще две женщины получили смертельные ранения", - отметил Клименко.

Также, по его словам, россияне атаковали Волчанск - "с беспилотника сбросили взрывчатку на автобус. 54-летний мужчина получил ранения". "Позже Волчанск снова оказался под ударом авиабомбами: повреждены дома и хозяйственные постройки. Легкие телесные повреждения получил мужчина, который работает сторожем", - сообщил глава МВД.

"Это - очередные преступления против гражданских, очередное убийство ребенка. Уничтожение магазинов, аптеки, удар по автобусу - терроризм. И за него враг ответит", - подчеркнул Клименко.

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