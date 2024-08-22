На Харьковщине 65-летний мужчина подорвался на неизвестном предмете

В четверг, 22 августа, на Харьковщине на неизвестном предмете подорвался 65-летний мужчина. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой Купянской громады, что на Харьковщине.

На неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 65-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в больницу - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники призывают украинцев быть особого осторожными во время прогулок. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».

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