На Харьковщине 65-летний мужчина подорвался на неизвестном предмете
Киев • УНН
В поселке Купянск-Узловой 65-летний мужчина получил травмы от взрыва неизвестного предмета. ГСЧС призывает украинцев быть осторожными и сообщать о подозрительных находках по номерам 101, 102 или 112.
В четверг, 22 августа, на Харьковщине на неизвестном предмете подорвался 65-летний мужчина. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой Купянской громады, что на Харьковщине.
На неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 65-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в больницу
Чрезвычайники призывают украинцев быть особого осторожными во время прогулок. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».
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