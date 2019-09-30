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В Харьковской области в ДТП погибли 2 человека

Киев • УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. 29 сентября около 18:00 на автодороге “Чугуев-Великий Бурлук” в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области в ДТП погибли 2 человека

“31-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир”, — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сумах в ДТП травмировались четыре человека, среди которых двое детей.

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