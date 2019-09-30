На Харківщині у ДТП загинуло 2 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. 29 вересня близько 18:00 на автошляху “Чугуїв-Великий Бурлук” у Харківській області трапилося ДТП в результаті якої загинуло двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Харківській області.
“31-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Lada Priora. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули 52-річний водій легковика та його 43-річний пасажир”, — сказано у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Сумах в ДТП травмувалося чотири людини, серед яких двоє дітей.