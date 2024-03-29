В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА

Этой ночью российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине, в том числе в Ивано-Франковской области, но силы противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели в регионе, сообщила в пятницу глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

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Чиновница указала, что этой ночью враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры. И что россияне в очередной раз осуществили массированную атаку по украинским городам, применив различные типы вооружения.

Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв. На рассвете наши отважные защитники неба обезвредили воздушные цели - сообщила Онищук в Telegram.

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко