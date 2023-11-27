На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

На пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно не будет электроснабжения во вторник, 28 ноября, сообщили в Львовской таможне, пишет УНН.

В связи с проведением ремонтных работ польской стороной, 28.11.2023 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов-Долгобичув" будет временное отключение света - сообщила Львовская таможня в Facebook.

Как сообщается, света не будет в периоды рабочего времени:

- с 10 часов в течение трех последующих часов;

- 1 час перерыва;

- с 14 часов в течение трех часов.

Ремонтные работы будут продолжаться примерно до 17:00 28 ноября, сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, соответствующую информацию получили от Люблинского отдела обслуживания пограничных пунктов Республика Польша.

Напомним

С 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков на границе с Украиной в трех пунктах пропуска.