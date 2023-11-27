На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  28489 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  74010 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  89302 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  109085 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  269255 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  367957 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  210244 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  192762 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  155754 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  376476 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207043 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32986 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  58154 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  29320 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  15213 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  367957 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  376476 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  321102 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  304254 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  303981 просмотра
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Новости по теме

На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польской границе временно будет без света 28 ноября из-за ремонтных работ. Электричества не будет с 10 утра до 13:00, будет восстанавливаться на час, а затем снова будет отключаться с 14:00 до 17:00

Общество •   •  15484 просмотра
На границе с Польшей временно не будет электричества на одном из пунктов пропуска: что известно

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Украинцы часто жалуются в ЕСПЧ на незаконное задержание, причем бывшая судья ЕСПЧ Анна Юдковская отметила распространенность этой проблемы и уменьшение количества жалоб на пытки. Также распространены жалобы на справедливое судебное разбирательство и права собственности.

Общество •   •  74010 просмотра
Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА

Главная елка страны в Киеве будет стоять на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы берут на себя меценаты.

Общество •   •  15425 просмотра
В Киеве установят главную елку на Софийской площади, но без ярмарок и развлечений - КГГА

Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"

2046 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ; боевые действия также оставляют без света 530 населенных пунктов. Укрэнерго восстанавливает электроснабжение настолько, насколько это позволяет безопасность.

Экономика •   •  18282 просмотра
Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"

Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель находится в Будапеште, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подготовку к саммиту ЕС, на фоне угроз Орбана заблокировать важные решения ЕС по Украине.

Политика •   •  22023 просмотра
Глава Евросовета Мишель приехал к Орбану перед саммитом ЕС после требований Будапешта по Украине

Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно

Сложные погодные условия в Украине привели к опозданию поездов дальнего следования более чем на час, хотя ни один рейс не отменен, а к поездам, обслуживающим заснеженные регионы, добавлены дополнительные вагоны.

Общество •   •  15781 просмотра
Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно

Херсон вечером и ночью подвергся очередным атакам врага: показали последствия обстрелов

Российские войска обстреляли Херсон, попав в магазин и вызвав пожар, а также обстреляли жилые кварталы и медицинское учреждение. В результате обстрелов была ранена пожилая женщина

Война •   •  23439 просмотра
Херсон вечером и ночью подвергся очередным атакам врага: показали последствия обстрелов

Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с рф

Финляндия готова полностью закрыть свою границу с Россией, если это будет необходимо, и уже пыталась ужесточить пограничные ограничения, но этому помешали юридические проблемы, связанные с правами искателей убежища. Правительство может принять такое решение по соображениям национальной безопасности или общественного порядка, несмотря на любые юридические возражения.

Политика •   •  21968 просмотра
Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с рф

На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

ГБР и СБУ разоблачили махинации киевских военных чиновников по продаже солдатского питания на миллионы гривен. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  16436 просмотра
На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием

Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям

Пять человек, в том числе двух руководителей коммунальных предприятий Киева и трех предпринимателей, подозревают в хищении 4,3 млн грн, выделенных на ремонт лифтов. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Киев •   •  20495 просмотра
Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве: правоохранители сообщили о подозрении двум столичным чиновникам и предпринимателям