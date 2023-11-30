На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии
Киев • УНН
Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений по поводу российской гибридной атаки.
Решение Финляндии закрыть пограничные пункты с россией уже на четверть увеличило движение на эстонско-российской границе, сообщила представитель Департамента полиции и пограничной охраны Эве Калмус. Об этом передает ERR, пишет УНН.
Мы имеем дело с гибридной атакой (со стороны россии ред.), и закрытие финских пограничных пунктов, безусловно, на нас влияет. Уже сейчас количество пересечений через эстонско-российскую границу выросло с 4000 до 5000,
Она добавила, что до коронакризиса российскую границу ежедневно пересекали 10 000 человек, поэтому положение пока не критическое.
На вопрос журналистов, кто сейчас посещает россию, Калмус ответила, что это обычные граждане, которые имеют свои личные дела. Однако, по ее мнению, рост количества пересечений границы привел именно к закрытию финской восточной границы. Кроме того, эстонско-российскую границу пересекают работники иностранных представительств, а также их родственники.
Она уточнила, что в случае Эстонии, как и Финляндии, мигранты пока не пытались пересечь границу вне автомобильных путей - в отличие от границы беларуси с балтийскими соседями, где группы подходят к границе просто среди леса.
Между тем она заверила, что Эстония готова и к тому, что мигранты попытаются попасть к нам через территорию между пограничными пунктами.
Мы обязательно учтем это, мы к этому готовы,
Калмус подтвердила, что Эстония находится в тесном контакте с соседними странами и сотрудничает с ними в отражении гибридной атаки со стороны россии.
Напомним
Как ранее писал УНН, Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы
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На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии
Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений по поводу российской гибридной атаки.
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