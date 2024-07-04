На фронте за сутки состоялся 161 бой, больше всего вражеских атак отражено на Покровском и Лиманском направлениях

За прошедшие сутки на фронте состоялось 161 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак отражено на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны поразили, в частности, пункт управления, средство ПВО и 14 районов сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 4 июля, передает УНН.

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением шестнадцати ракет), 60 авиационных ударов (задействовал 96 КАБов), совершил более четырех тысяч обстрелов, 98 из них - из реактивных систем залпового огня, применил 1246 дронов-камикадзе - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям была следующая:

На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении наши войска помешали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны отбито три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отражали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось девять боевых столкновений возле населенных пунктов Роботино и Щербаки в Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Дмитровка, Таратутино, Миропольское, Горск, Нововасильевка, Старая Гута, Чуйковка.

В то же время, как заверили в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два склада боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и ВВТ.

Страна-террорист несет потери: За сутки погибло 1200 военнослужащих